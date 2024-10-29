西武の前ヘッドコーチ・平石洋介氏（４４）が自身のインスタグラムを更新。松井稼頭央前監督（４９）とのツーショットを公開した。平石氏は「久しぶりに稼頭央さんと食事。色々話ができて本当に楽しい時間で、あっという間でした！皆さん、稼頭央さんも元気ですよ」というコメントを添え、松井前監督とのツーショットなど３枚の写真をアップした。平石氏は２０２２年、松井前監督の一軍ヘッドコーチ昇格に伴い西武入り。一