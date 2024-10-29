ドル円は振幅も方向性希薄、ドル相場は小動きリスク動向落ち着くなか週後半のイベント待ち＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、やや円安の動き。ドル円は東京市場で153円台割れから152円台後半に軟化も、ロンドン時間には153円台を回復し、153円台後半に高値を広げる動き。ユーロ円は165円台前半から166円台乗せ水準、ポンド円は198円付近から199円台半ばでの上下動。いずれも前日ＮＹ終値水準を軸に方向性に欠ける