2024年10月28日、韓国・YTNは「ガールズグループBLACKPINKのロゼとブルーノ・マーズのコラボ曲『APT.』が世界的ブームを巻き起こしている中、驚きの疑惑が浮上した」と伝えた。記事によると、一部の間で最近、「APT.」をめぐって「日本の歌手・沢井美空が13年に発売した『ごめんね、いいコじゃいられない。』に類似している部分がある」との主張が拡散している。指摘されているのは、「APT.」の「Don’t you want me like I want y