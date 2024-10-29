【ソウル聯合ニュース】韓国の人気ガールズグループ、ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）が所属する事務所ＡＤＯＲ（アドア）の代表取締役を解任されたミン・ヒジン氏が自身の代表取締役再任を求めた仮処分の申し立てで、ソウル中央地裁は２９日、ミン氏の訴えを却下した。ミン氏は先月１３日に仮処分を申請した。アドアは今月１７日に開いた臨時株主総会でミン氏を社内取締役に再任した。任期は来月２日から３年間。３０日