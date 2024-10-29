中国南東部の江西省贛州市上猶県ではこのほど、出産政策の適正化および出産支援措置の完備化に関する10項目の出産優遇・支援策が発表されました。これらの措置は10月下旬に施行され、試行期間は2年です。具体的には下記のとおりです。 出産奨励：第2子と第3子を出産しかつ同県に戸籍登録した家庭に対し、第2子の場合は7000元（約14万7000円）、第3子の場合は1万3000元（約27万3000円）を一括支給します。 託児補助：満0〜3