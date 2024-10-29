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江別市大学生死亡、容疑者知る人「人の気持ち考えられない子」　

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北海道江別市で男子大学生が死亡し、女ら4人が逮捕された事件
  • 女を知る人は取材に対し、「人の気持ちを考えられない子」と話した
  • 警察は、交際関係のトラブルから事件に発展した可能性があるとみている
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