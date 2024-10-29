ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「アンジュルム」の川村文乃が２９日、都内で写真集「ｐｅｒｍａｎｅｎｔｇｉｒｌ」の発売記念イベントを開催した。１１月２８日の日本武道館公演をもってグループの卒業と芸能界引退が決まっている川村にとって、ラストとなる写真集。撮影は地元・高知で行われ「私がしたいこと、ただ撮りたい場所を詰め込んで夢のような一冊になっています」と自信をのぞかせた。高知らしいか