10月29日、桐谷美玲がInstagramを更新した。【写真】テディベアを手にした微笑みSHOTも公開桐谷は、自身のInstagramアカウントにて、「MAXMARAのエキシビジョン『The Max Mara Jacket Circle - for Remarkable Women-』 伝統と熟練したクラフツマンシップを感じられる素敵な空間でした」とコメントし、美脚を披露したオールホワイトコーディネートの全身SHOTを公開。続けて、「ジャケットやコートを生み出す工房の舞台裏を見ること