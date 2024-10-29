パン最大手の山崎製パンは29日、主力の食パンや菓子パン、和菓子、洋菓子など290品目を2025年1月1日から平均5.6％値上げすると発表しました。食パンで一番人気の「ロイヤルブレッド」や「ダブルソフト」などの食パン類は平均5％「薄皮つぶあんぱん」などの菓子パン類は平均5.3％「串だんご」や「ショコラトルテケーキ」などの菓子類は平均7.3％値上げします。包装材料やカカオ豆の価格高騰に加え、油脂や砂糖、乳製品などの価格が