岩屋毅外相は２９日、レバノンのハビブ外相と電話会談した。レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとイスラエルの戦闘など中東情勢で引き続き連携することで一致。邦人保護への協力を要請した。ハビブ氏は「パートナーである日本との協力を重視している」と強調。日本政府が人道支援としてレバノンと隣国シリアにそれぞれ１０００万ドル（約１５億円）の緊急無償資金協力を決定したことについて謝意を伝えた。