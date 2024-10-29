マニアック天気の気象予報士・松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネルで「台風21号」について詳しい解説を行いました。大型で強い勢力の台風21号は、フィリピンの東を北上中で、非常に強い勢力で沖縄の先島諸島に接近する見込みです。松浦氏は、この地域を中心に「暴風や高波に警戒が必要」と述べ、場合によっては警報級の大雨も予想されると警告しました。 松浦氏によれば、台風21号は中心気圧950hPa、最大風速40mで西北西に時