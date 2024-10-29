第155回九州地区高校野球大会（九州地区高校野球連盟主催、朝日新聞社など後援）は29日、大分市の別大興産スタジアムで準々決勝があり、今夏の甲子園16強の西日本短大付（福岡1位）が有明（熊本2位）を破って4強入り。来春の選抜大会出場が有力となった。西日本短大付―有明八回表西日本短大付1死一、二塁、斉藤が右中間に先制の2点適時三塁打を放つ=2024年10月29日午前11時39分、大分市・別大興産スタジアム、酒瀬川亮介撮影