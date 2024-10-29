タレントの熊田曜子（42）が28日深夜、テレビ朝日「クロナダル」に出演。あえて意地悪な質問をされ、それにどこまで身を削って答えられるか、という企画にチャレンジした。コロコロチキチキペッパーズのナダルが「デートしたことがある芸能人は誰ですか？」と質問すると、熊田は回答。答えている部分は音が消されたが「大物芸人T・O」「週刊誌に撮られた大物芸人T・O」というテロップが画面に表示された。安田大サーカスのクロちゃ