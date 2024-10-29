元厩務員の経歴を持つ敏腕記者・スポーツニッポン田井秀一氏が28日、netkeibaTV『前走から一変！ 好調馬体チョイス』に出演。3日(日)に東京競馬場で行われるアルゼンチン共和国杯(3歳上・GII・芝2500m)出走馬の中から、馬体・状態が大きく変わってきた好走期待馬について解説した。 田井氏は1頭目にショウナンバシット(牡4、栗東・須貝尚介厩舎)を挙げ、開口一番に「充実感に満ちた素晴らしい立ち写真」と発言。「四肢