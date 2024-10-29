お笑いタレントのキンタロー。が29日、自身のインスタグラムを更新。人気女優のモノマネを披露し反響が集まった。【写真】キンタロー。が「大好き」と語る人気女優に変身キンタロー。は「ものまね紅白歌合戦ショートコーナー大好きな松本まりか様をさせていただきました三宅健様からMVPを頂く事ができこのコーナー2冠を┐(∵)┌ﾌﾗｲﾝｸﾞｹﾞｯﾄ誠に誠にありがとうございますまだの方は是非」とつづり、26日に放送され