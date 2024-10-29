俳優・アーティスト・のん（31）が29日までに自身のインスタグラムを更新し、野外フェスでパワフルに熱唱する姿を披露した。27日に鹿児島で開催された『THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024』に出演。「ありがとうございました」「みんなの熱気が伝わって来て私も楽しかったよ」とファンに感謝し、セットリストを添えた。衣装は、イエローグリーン系の光沢あるパンツスタイル。ショート丈のトップスからは、わき腹やウエス