東京駅のお土産などでおなじみの「東京ミルクチーズ工場」の「シュクレイ」が静岡市内に新しい工場を開きました。安定した生産を実現する設備の導入で、雇用拡大の効果に期待が寄せられています。 【写真を見る】東京の人気土産を静岡で製造!?「涙が出るくらいうれしい話」新工場稼働開始に静岡市長は雇用拡大＆新銘菓誕生に期待 10月29日午前、静岡市駿河区内で竣工式が行われたのは、お菓子メーカー「シュク