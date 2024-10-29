2023年5月、出産したばかりの子どもを殺害して海岸で焼き、遺棄した罪に問われている母親の裁判員裁判で、精神鑑定をした弁護側の医師の証人尋問が行われました。医師は母親について「特性により総合的な状況判断ができなかった」と分析しました。 【写真を見る】乳児殺害事件裁判 母親には「孤立出産で心身に大きなダメージが」特性で総合的な状況判断できず 弁護側の精神鑑定医師が証言＝静岡地裁沼津支部 殺人、死体損