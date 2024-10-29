NTTドコモが提供する映像配信サービス「Lemino」で、欧州リーグの最新試合と日本人選手の活躍を取り上げるオリジナル新番組「Lemino Football(レミノ フットボール)」がスタートする。番組MCはタレントの土田晃之さんとイタリア出身のモデルであるサラ・ピッツォさん。コメンテーターをフローラン・ダバディさんとトニー・クロスビーさんが務め、週替わりで元日本代表や海外クラブ経験のある元サッカー選手がゲスト解説者とし