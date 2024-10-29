11月17日にポートメッセなごや第1展示館で行われる「RIZINLANDMARK10」で昇侍（41＝JAPANTOPTEAM）と対戦する芦沢竜誠（29＝フリー）が練習を公開した。3分1ラウンドのミット打ちを披露。軽快な動きを見せていた。7月の皇治戦から4カ月での参戦。昇侍戦へは「侍と侍の戦い。殺し合いだから。過去一強い。相手はどうでもいい。俺の戦い方をすれば勝てる。余裕だ」と全く相手にしていない。調子は1週間前にはかぜを引