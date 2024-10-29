大型で強い台風２１号 台風は３０日（水）が発達のピークです。沖縄県先島諸島では、非常に強い風が吹き猛烈なしけとなる所があるため、高波に厳重に警戒し暴風に警戒してください。台風21号は２日（土）には「温帯低気圧」へ 台風２１号は３１日（木）頃に台湾に上陸したのち勢力が衰え、東シナ海で温帯低気圧に変わる見込みです。 台風から温帯低気圧に変わっても安心はできません、逆に温帯低気圧として発達することも