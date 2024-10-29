JYOCHOが、11月6日(水)に最新シングル「惜春」を配信リリースする。轟音を鳴らす壮大なJYOCHO流シューゲイズ・ナンバー。彼らが年間を通して発表しているデジタルシングルシリーズを完結させる一曲だ。「惜春」は、8月にリリースされたシングル「Strong Body and Rich Future of Macho Minimal Fairy」と併せてKDDIとアスミック・エースがタッグを組み立ち上げたショートドラマ作品制作プロジェクト「STUDIO sauce」で無料配信され