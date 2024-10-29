Image: L.L.Bean 都心部では昼間はまだ暑いものの、山間部などのアウトドアシーンでは、夜はすでに10度以下になっているところもあるとか。今回は、寒い季節にはいる前に、入手しておきたい伝説のフィールド・コートをご紹介します。初登場は1924年！まさにエポックメイキング それはアメリカのアウトドア・