ANAあきんどは、マイルが貯まるふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、10月29日の限定企画として、数量限定の返礼品を設定する。北海道登別市の「望楼NOGUCHI 登別 温泉 展望風呂付 ペア1泊2食付き」を100個限定で298,000円、福岡県久留米市の「博多紀久屋 無着色明太子 420g」を250個限定で14,000円、宮城県柴田町の「はらからの逸品 牛たん 500g」を300個限定で13,000円、茨城県北茨城市の「北茨城市産新米 有機肥料を使用