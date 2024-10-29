「日本選手権オートレース・ＳＧ」（３０日開幕、川口）地元でＳＧ初制覇を目指す黒川京介（２６）＝川口・３３期＝は、初日１０Ｒからスタートする。ＳＧはこれまで２５回挑戦して優出８回。準優勝の２回は、２１年のＳＳ王座決定戦も、２３年のグランプリも逃げて青山周平（伊勢崎）にかわされたもの。どちらも鈴木圭一郎（浜松）が３着で、２強と接戦を演じている。「エンジンはいいので前節のまま行きます。晴れなら評判