物価の高騰には節約ではカバーできず、生活の楽しみも年々減ってゲンナリ…。そんなご時世のなか、今まで節約生活を発信して、6年間で1000万円ためたインスタグラマー・くぅちゃんは発想を転換。節約をがんばりすぎるより、お金を上手に使う方が「お得がいっぱい＝お金はかけないのに、暮らしが豊かになる」と気づいたそうです。今回は、ラクに節約できて、暮らしの満足度が上がったという「お得生活の極意」をくぅちゃんに教わり