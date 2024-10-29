天皇、皇后両陛下が主催する秋の園遊会が2024年10月30日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれます。例年春と秋の2回開催されており、4月に行われた春の園遊会では、両陛下の長女愛子さまが初めて出席しました。【写真多数】現在の上皇さまの即位の礼の翌日、参列のため来日した人たちを招き園遊会が行われた。写真は談笑する英国のダイアナ妃ら=1990年11月園遊会には両陛下のほか、多くの皇族方も参加し、各界から著名人や功労者