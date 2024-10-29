シャープは、フラッグシップモデルのスマートフォン「AQUOS R9 pro」を商品化します。日本では2024年12月上旬以降に発売。   記事のポイント ライカカメラ社監修の5030万画素・3眼カメラ（標準・広角・望遠）で構成される「バリオ・ズミクロン」カメラシステムを搭載したスマートフォン。写真だけでなく、ムービーも鮮やかに撮影することが可能です。   本機は、ライカカメラ社が監修した標準・広角・望遠の3眼カメラで