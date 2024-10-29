タレントの藤本美貴（39）が29日、自身のYouTubeチャンネル「ハロー!ミキティ」を更新し、自宅の朝食は「セルフ」と明かした。視聴者から、夫婦で朝早く出るほうが朝食を作ることにしているが、朝ごはんのメニューが固定化されてしまい、自分自身も飽きてきている。という悩みが寄せられた。「藤本家の朝ごはん事情を教えて欲しいです」という質問に対し3児の母でもある藤本は「朝ごはんはセルフですよ」と語った。さらに「