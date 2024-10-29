メ～テレ（名古屋テレビ） 27日投開票が行われた衆議院議員選挙で、愛知県内の小選挙区で当選した16人に当選証書が手渡されました。 愛知の小選挙区の議席数は自民が11から3まで減らしたのに対し、立憲は3から8、国民は1から4に大幅に増やしました。 29日午後、小選挙区を制した16人に当選証書が手渡されました。国民民主党の新人は立候補した3人全員が当選しました。 「子どもにはいつも『国会議員の仕事は何』っ