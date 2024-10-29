鹿児島県西之表市の馬毛島で進む自衛隊基地の滑走路工事現場で、男性作業員が穴に落ちて死亡した事故を受け、一時中止していた工事が29日午後、再開されました。 この事故は、馬毛島で進む自衛隊基地の滑走路工事現場で今月18日夜、ショベルカーに乗っていたスリランカ人の男性作業員(43)が、縦横およそ13メートル、深さおよそ4メートルの雨水を貯める穴にショベルカーごと転落し、死亡したものです。