来たる全日本で、今年初の三大駅伝を迎える中央大学。先日の箱根予選会ではWエースの吉居駿恭（3年）を温存、溜池一太（3年）を怪我で欠く中、1年生5人を起用し6位で箱根本選出場を決めてみせた。【画像】【全日本大学駅伝】中央大 ３強の一角崩しへ！箱根予選会から全日本まで2週間しか調整期間がないなか、26日（土）の練習では、8000mの変化走を集団が崩れることなく走り切った。エース吉居はゴール後ガッツポーズを見せると