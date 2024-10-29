（台北中央社）台湾鉄路（台鉄）は26日、同日から南部・台南市で開催されている台湾デザイン展（台湾設計展）に合わせ、海と陸の幸をふんだんに使った特製弁当の販売を開始した。台南市や高雄市、屏東県（いずれも南部）にある6カ所の弁当販売店でのみ数量限定で取り扱っている。台鉄によると、特製弁当は特製たれに漬けてオーブンで香ばしく焼いた台湾産豚肉にアワご飯、トコブシの五味ソースあえ、エビとパイナップル炒めなどを