「ゴールドカップレース・Ｇ３」（２９日、京王閣）犬伏湧也（２９）＝徳島・１１９期・Ｓ１＝が最終バック９番手から豪快な単騎まくりを決めて１着。７月小松島以来３回目のＧ３優勝を決めた。２着には７番手からまくり追い込んだ新山響平（青森）。３着は古性優作、南修二の大阪勢が同着となった。京王閣初登場だった犬伏は最終バック９番手に置かれたが、単騎まくりを決めて１着。通算３回目のＧ３優勝に「すごいメンバー