10月29日引け後に、株主優待制度について新設や拡充、変更、廃止を発表した銘柄を取り上げた。 ■廃止―――――――――――――――― ハウスコム [東証Ｓ]決算月【3月】10/29発表 大東建託 との株式交換が成立することを条件に、株主優待制度を廃止する。 株探ニュース