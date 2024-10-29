アマノ（資料写真）就業管理システム大手のアマノ（横浜市港北区）が２９日に発表した２０２４年９月中間連結決算は、増収増益だった。今年７月の新紙幣発行を契機に設備更新需要が高まるなどパーキングシステム事業が大幅に伸長。働き方改革の進展を背景に、勤怠管理や人事管理など情報システム事業も引き続き好調を維持した。売上高は、前年同期比２０・０％増の８４２億２８００万円、営業利益は２３・５％増の９８億９７０