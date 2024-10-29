Image: Koshiro K / Shutterstock.com この1年で大きな成長を遂げたSNS「Bluesky」。10月24日、Blueskyは1500万ドル（約23億円）に及ぶシリーズAの資金調達を行なったことを、自社のウェブサイトで発表しました。Blueskyの発表によると、今回の資金調達ラウンドは、Blockchain Capitalが主導し、Alumni Ventures、True Ventures、SevenX、DarkmodeのAmir Shevatも参加したとのことです。この