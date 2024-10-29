歌舞伎俳優の中村獅童が29日、都内で行われた映画『ヴェノム：ザ・ラストダンス』（11月1日公開）の吹替版ジャパンプレミアに声優の諏訪部順一と出席。ヴェノムスーツで登場した中村は、最終章を迎えたシリーズとの別れを惜しんだ。この日は、スペシャルゲストとしてせいや（霜降り明星）とゆうちゃみも登壇した。ジャーナリストのエディ・ブロック（トム・ハーディ）に地球外生命体“シンビオート”が寄生したことで誕生した