激しく燃える船から救助されました。激しく立ち上る黒い煙。時折、見える炎。煙に覆われた船には8人が乗っていました。この船で何が起きていたのか、困難な状況下での救助の記録が明らかにされました。8人が乗船していたマグロ漁船で火災が発生。場所は沖縄本島の最南端から南東へ約465キロ離れた海上。海上保安庁は8月30日午前6時前にSOSを受信、航空機と巡視船で救助に向かいました。第11管区海上保安本部の職員「黒煙