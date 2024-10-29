グラビア界のレジェンド、磯山さやか（４１）が昨年１０月に発売した６年ぶりの写真集「and more」（講談社）の４刷が決まった。発売から1年が過ぎていながら売れ続け、重版がかかるというのは、昨今のグラビア界では異例のロングセールスとなっている。 【写真】４刷記念で公開されたカット！磯山さやかの健康ボディが大胆です まさに〝いそっちパワー〟を見せつける形。いくつになっても変わらな