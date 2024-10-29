JR東日本は全国の利用客が少ないローカル線の経営状況を公表しました。対象区間の2023年度の赤字は合わせて757億円余りに上ったということです。JR東日本によりますと、一日1キロあたりの利用客が平均で2000人未満の区間、合わせて36路線72区間で2023年度に合わせて757億円余りの赤字が出たということです。赤字額が一番大きかったのは羽越本線の新潟県の「村上駅」と山形県の「鶴岡駅」の間で約49億円に上りました。次に