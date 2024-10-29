◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４第３戦ソフトバンク―ＤｅＮＡ（２９日・みずほペイペイドーム福岡）ＤｅＮＡが痛恨の逸機で勝ち越しを逃した。同点の３回無死から森敬、桑原が連続四球で無死一、二塁。この回、制球に苦しむスチュワートを攻略する絶好のチャンスだったが、後続が３者連続三振に倒れた。無死一、二塁から梶原が送りバントを試みたものの、２球ファウルにしてしまい、最後はボール球を振って三振。続く牧もボ