ラグビー女子１５人制日本代表「サクラフィフティーン」のレスリー・マッケンジー・ヘッドコーチ（ＨＣ）が２９日、都内で会見し、１６チームが参加する２０２５年８月開幕のＷ杯イングランド大会に向け、「初の８強入り」を目標に掲げた。今月中旬にＷ杯１次リーグの組分け抽選が行われ、世界ランキング１１位の日本は同６位のアイルランド、３位のニュージーランド、同１３位のスペインと同じＣ組に入った。指揮官は「日本は