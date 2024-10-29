生魚の体内に潜んでいる寄生虫「アニサキス」を駆除する実験が熊本大学で行われています。使われているのは「電気」です。 【写真を見る】冷凍せずアニサキスを撃退！3万ボルトの『電撃駆除装置』熊本大学が新技術を開発 熊本大学の食堂で、学生たちが試食しているのは、サーモン。 二つのサーモンを食べ比べていますが、そのうちの一つは特殊な装置にかけられていました。 その装置からは、電撃音が繰り返し鳴