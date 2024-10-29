JR東日本のロゴマークJR東日本は29日、利用者が少ない地方路線の2023年度の収支を公表した。開示した36路線72区間の全てで赤字だった。運輸収入は約63億円にとどまる一方、運行にかかった費用は災害復旧や路線保守のため約821億円となり、赤字額の合計は約757億円だった。JR西日本も利用者が少ないローカル線の21〜23年度平均の収支を公表し、17路線30区間の全てが赤字で、赤字総額は233億円だった。新型コロナウイルスからの