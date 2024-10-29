中国の大学生が日本に関する知識を競い合う大会「2024笹川杯全国日本知識大会」が26〜27日に中国東部の浙江大学で開催されました。中国の日本語教育界で高い影響力を持っており、注目を集めています。今大会には、南京大学、北京大学、北京外国語大学、浙江大学をはじめとする中国全国の100校から398名の日本語教師と学生が参加しました。団体戦では北京外国語大学が最優秀賞を獲得し、個人戦では南開大学の賈欣怡さんが最優秀賞に