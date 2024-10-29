アボカドを使ったあえるだけで完成する簡単、おいしいレシピを3つご紹介させていただきます。アボカドは好きだけど食べ方がマンネリしがち…そんな方必見ですよ。この記事は、インスタグラムで下味冷凍・レンチン・平日楽するレシピを投稿しているどめさん家のズボラごはん【レシピ𓌉◯𓇋】(@chouchou.kitchen)がお届けします。 マンネリ打破！アボカドを使ったあえるだけで作れるレシピ3選 濃厚な味わいが特徴の