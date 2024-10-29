女性のスカート内を盗撮した疑いで兵庫県教育委員会職員の男が逮捕されました。撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、兵庫県教育委員会福利厚生課の職員・山本浩已容疑者（６３）です。警察によりますと、山本容疑者は１０月２０日、三重県伊賀市の路上で、未成年と思われる女性のスカート内をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。１０月２７日、大阪の万博公園内で別の女性から「盗撮された」と１１０番通報