27日投開票の衆院選。愛知の小選挙区に挑み勝ち抜いた当選者たちが、29日午後、当選証書を受け取りに愛知県庁へ。 【写真を見る】15年ぶりの与党過半数割れ 当選証書を受け取った今の気持ちは？ 愛知の小選挙区 当選者に“初心”聞いた 大石邦彦アンカーマンが“初心”を聞きました。 （大石邦彦アンカーマン）「この当選証書はいかがですか？」（愛知11区選出 国民 丹野みどり氏）「重いですね、本当に。この後は