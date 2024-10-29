¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î?±üÍÍ3¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÈ¿¶Á¤¬´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥ÄÉ×¿Í¤Î¥Ö¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎºÊ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢?MVP¥È¥ê¥ª?¤ÎÉ×¿Í¤¿¤Á¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤­¤ï¹â¿ÈÄ¹¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖOHTANI¡×¤ÈÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤â